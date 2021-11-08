Прайс начнет тренировки в составе «Монреаля» со вторника

Голкипер Кэри Прайс вернулся в расположение «Монреаля». Однако тренировки в общей группе вратарь начнет только со вторника, 9 ноября, сообщает журналист Джон Лу.

34-летний голкипер добровольно принял участие в программе НХЛ/НХЛПА помощи игрокам, отсутствуя в команде с 7 октября.

Тренер Доминик Дюшарм сказал, что Прайс перед возвращением встретится с терапевтами и разработает план дальнейших действий.

Вратарь пропустил предсезонные сборы в этом году из-за артроскопической операции по удалению мениска, которую ему сделали 22 июля в Нью-Йорке. После операции клуб заявил, что Прайсу потребуется от 10 до 12 недель на полное восстановление.