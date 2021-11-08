«Оттава» вызвала из фарма Егора Соколова. Несколько игроков команды заболели коронавирусом
18:39
«Оттава» вызвала из фарм-клуба нападающего Егора Соколова, сообщает пресс-служба команды.
Сразу несколько игроков «Сенаторз» заболели коронавирусом. В ковид-протокол попали Коннор Браун, Дилан Гамбрелл и Ник Холден.
Так что «Сенаторз» вызвали несколько человек из фарма, в том числе и Соколова.
Форвард пока не дебютировал в НХЛ. В АХЛ в этом сезоне на его счету 6 (2+4) очков в 9 матчах.
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