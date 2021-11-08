«Оттава» вызвала из фарма Егора Соколова. Несколько игроков команды заболели коронавирусом

«Оттава» вызвала из фарм-клуба нападающего Егора Соколова, сообщает пресс-служба команды.

Сразу несколько игроков «Сенаторз» заболели коронавирусом. В ковид-протокол попали Коннор Браун, Дилан Гамбрелл и Ник Холден.

Так что «Сенаторз» вызвали несколько человек из фарма, в том числе и Соколова.

Форвард пока не дебютировал в НХЛ. В АХЛ в этом сезоне на его счету 6 (2+4) очков в 9 матчах.