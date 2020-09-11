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Пойнт может пропустить третий матч «Тампа-Бэй» — «Айлендерс» из-за травмы

09:05
Брэйден Пойнт (в центре) может пропустить третий матч против «Айлендерс». Фото nhl.com
Брэйден Пойнт (в центре) может пропустить третий матч против «Айлендерс». Фото nhl.com
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Лучший бомбардир «Тампа-Бэй» в Кубке Стэнли-2020 форвард Брэйден Пойнт может пропустить третий матч финальной серии Восточной конференции против «Айлендерс». На данный момент «Молнии» ведут со счетом 2-0.

— Такое возможно, но на данный момент мне сложно сообщить подробности, — цитирует сайт НХЛ главного тренера команды Джона Купера. — Я не стараюсь держать вас в неведении, просто до завтрашнего утра у нас не будет больше информации.

Пойнт получил повреждение в конце первого периода второго матча против «Айлендерс» (2:1) и полностью пропустил третий отрезок встречи. На его счету 23 (8+15) очка в 15 играх текущего плей-офф. Отметим, что в третьем матче не сыграет и форвард Алекс Киллорн, который был дисквалифицирован на одну встречу.

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