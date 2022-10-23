Пойл из «Нэшвилла» стал первым генменеджером в истории с 3 тысячами матчами в НХЛ

«Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступил «Филадельфии» (1:3).

Для генерального менеджера «Предаторз» Дэвида Пойла это игра стала 3000-м в своей должности, что стало рекордом для лиги.

72-летний канадец работает в «Нэшвилле» с 1997 года. Также Пойл был генменеджером сборной США.