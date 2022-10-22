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Сегодня, 19:30

НХЛ, матчи 22 и 23 октября: «Тампа» — «Айлендерс», «Вашингтон» — «Лос-Анджелес» и другие игры

«Тампа» сыграет с «Айлендерс», «Вашингтон» встретится с «Лос-Анджелесом» и другие матчи НХЛ
Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports

В ночь с 22 на 23 октября состоятся очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ.

Расписание матчей регулярного чемпионата НХЛ 22 и 23 октября:

22 октября

20.00 (мск). «Бостон» — «Миннесота»

20.00. «Нью-Джерси» — «Сан-Хосе»

23.00. «Оттава» — «Аризона»

23.00. «Эдмонтон» — «Сент-Луис»

23 октября

02.00. «Вашингтон» — «Лос-Анджелес»

02.00. «Виннипег» — «Торонто»

02.00. «Коламбус» — «Питтсбург»

02.00. «Монреаль» — «Даллас»

02.00. «Тампа» — «Айлендерс»

03.00. «Нэшвилл» — «Филадельфия»

05.00. «Ванкувер» — «Баффало»

05.00. «Вегас» — «Колорадо»

05.00. «Калгари» — «Каролина»

Расписание всех матчей регулярного чемпионата НХЛ — по этой ссылке.

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Столичный дивизион И В П О
1 Питтсбург 4 3 1 7
2 Рейнджерс 5 3 2 7
3 Каролина 4 3 1 6
4 Филадельфия 4 3 1 6
5 Нью-Джерси 4 2 2 4
6 Айлендерс 4 2 2 4
7 Вашингтон 5 2 3 4
8 Коламбус 5 2 3 4
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 5 4 1 8
2 Флорида 5 3 2 7
3 Баффало 4 3 1 6
4 Детройт 4 2 2 6
5 Монреаль 5 3 2 6
6 Торонто 5 3 2 6
7 Оттава 4 2 2 4
8 Тампа-Бэй 5 2 3 4
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 4 3 1 7
2 Колорадо 5 2 3 5
3 Нэшвилл 6 2 4 5
4 Сент-Луис 2 2 0 4
5 Чикаго 4 2 2 4
6 Виннипег 4 2 2 4
7 Миннесота 4 1 3 2
8 Аризона 4 1 3 2
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 5 4 1 8
2 Калгари 4 3 1 6
3 Сиэтл 6 2 4 6
4 Лос-Анджелес 6 3 3 6
5 Эдмонтон 4 2 2 4
6 Анахайм 5 1 4 3
7 Ванкувер 5 0 5 2
8 Сан-Хосе 6 1 5 2
Результаты / календарь
8.10
12.10
13.10
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15.10
16.10
18.10
19.10
20.10
21.10
22.10
23.10
24.10
25.10
26.10
27.10
22.10 02:00
Флорида – Тампа-Бэй
 2 : 3 ОТ
22.10 03:30
Чикаго – Детройт
 4 : 3 ОТ
22.10 04:00
Колорадо – Сиэтл
 2 : 3
22.10 20:00
Бостон – Миннесота
 - : -
22.10 20:00
Нью-Джерси – Сан-Хосе
 - : -
22.10 23:00
Оттава – Аризона
 - : -
22.10 23:00
Эдмонтон – Сент-Луис
 - : -
Все результаты / календарь
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Снайперы
Вратари (КН)
И О
Артемий Панарин

Артемий Панарин

Рейнджерс

 5 11
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 4 10
Валерий Ничушкин

Валерий Ничушкин

Колорадо

 5 10
И Г
Стивен Стэмкос

Стивен Стэмкос

Тампа-Бэй

 5 7
Андрей Свечников

Андрей Свечников

Каролина

 4 6
Валерий Ничушкин

Валерий Ничушкин

Колорадо

 5 5
И КН
Алекс Стэлок

Алекс Стэлок

Чикаго

 2 0.75
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

 3 1.00
Крэйг Андерсон

Крэйг Андерсон

Баффало

1 1.00
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