НХЛ, матчи 22 и 23 октября: «Тампа» — «Айлендерс», «Вашингтон» — «Лос-Анджелес» и другие игры

«Тампа» сыграет с «Айлендерс», «Вашингтон» встретится с «Лос-Анджелесом» и другие матчи НХЛ