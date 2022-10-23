Результативные передачи Проворова и Замулы помогли «Филадельфии» обыграть «Нэшвилл»

«Филадельфия» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Нэшвилл» со счетом 3:1.

В составе «Флайерз» отличились Кевин Хейс, Зак Макивен и Джоэль Фараби, защитники Иван Проворов и Егор Замула сделали по результативной передаче. У «Предаторз» единственную шайбу забросил Мэтт Дюшен, у форварда Якова Тренина «-1».

После этого матча «Филадельфия» с 8 очками занимает пятое место в Восточной конфренеции, «Нэшвилл» с 5 очками — на 8-й строчке Запада.