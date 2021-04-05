Полиция установила, что чемпион Олимпиады-80 в составе сборной США покончил жизнь самоубийством

Победитель зимних Олимпийских игр 1980 года в Лейк-Плэсиде в составе сборной США по хоккею Марк Павелич умер в возрасте 63 лет. Об этом стало известно 6 марта.

По информации ESPN от 5 апреля, полиция установила, что Павелич скончался от асфиксии. По мнению следствия, он покончил жизнь самоубийством.

На зимних Олимпийских играх 1980 года Павелич сыграл в семи матчах сборной США и набрал семь очков (1 гол + 6 передач). Он отдал две голевые передачи в игре финального раунда против сборной СССР, которая закончилась победой американцев со счетом 4:3 и позднее была названа «Чудом на льду», так как советские хоккеисты на тот момент являлись действующими олимпийскими чемпионами и победителями чемпионата мира, а команда США состояла из игроков университетских команд.

Победил Красную машину, а через 40 лет превратился в преступника. История американского героя Марка Павелича