«Баффало» активизировал переговоры по обмену Холла

Генеральный менеджер «Баффало» Кевин Адамс ведет переговоры по возможному обмену нападающего Тэйлора Холла. В последнее время эти переговоры активизировались, пишет в Twitter инсайдер Даррен Дрегер.

Существует вероятность, что Холл не примет участие в ближайших матчах, чтобы избежать возможной травмы, которая может сорвать обмен.

29-летний канадец подписал контракт с «Баффало» перед началом сезона на год с зарплатой в 8 миллионов долларов. В договоре прописан пункт о запрете на обмен без согласия хоккеиста.

Он провел в регулярном чемпионате 37 матчей и набрал 19 (2+17) очков при показателе полезности «-22».