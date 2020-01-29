Полиция арестовала обладателя Кубка Стэнли Белфора. Он пьяным устроил дебош в гостинице

Обладатель Кубка Стэнли и член Зала хоккейной славы, знаменитый в прошлом голкипер Эд Белфор 28 января был арестован полицией в Кентукки. Согласно полицейскому отчету, Белфор находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и представлял опасность для себя и окружающих, сообщает NBC.

Полицию вызвал один из постояльцев гостиницы, увидев, что Белфор пытался подраться с одним из сотрудников отеля. Когда полицейские прибыли на место происшествия, то увидели, что бывший голкипер вырвал карниз для штор, размахивал им и ногами пинал дверь спа-салона. Сотрудники полиции задержали Белфора и отправили в тюрьму округа Уоррен.

Ex-NHL star goalie Ed Belfour arrested in Kentucky hotel on mischief, alcohol charges — The Globe and Mail has been published on Canada News Media — https://t.co/q7xCUDqr9t #news pic.twitter.com/kWK8RSjPJs — Canadanewsmedia (@canadanewsmedia) January 29, 2020

54-летний Белфор выиграл Кубок Стэнли в 1999 году в составе «Далласа» и завоевал золото Олимпиады-2002 в Солт-Лейк-Сити в составе сборной Канады. Включен в Зал славы НХЛ в 2011 году. В настоящее время он занимает четвертое место в списке самых побеждающих вратарей в истории НХЛ.

У Белфора и прежде случались происшествия, связанные с алкоголем и правонарушениями. В марте 2000 года он был арестован по обвинению в сопротивлению полиции. Стражи порядка пытались задержать голкипера после того, как тот в состоянии алкогольного опьянения приставал к женщине, работающей в отеле. Позже Белфор признал себя виновным в сопротивлении аресту и получил два года условно.

В 2007 году после того, как охранники заведения попросили полицию заставить пьяного Белфора уйти, он толкнул офицера и пытался избежать задержания. В итоге он был арестован по обвинению в сопротивлении полиции и хулиганстве. Ему присудили 20 часов общественных работ.

В прошлом году Эд Белфор и его сын Дэйн запустили линию производства виски.