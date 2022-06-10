«Баффало» выведет из обращения номер голкипера Райана Миллера

«Баффало» выведет из обращения 30-й номер, под которым выступал голкипер Райан Миллер, сообщает журналист Кевин Уикс.

Он станет вторым голкипером в истории «Клинков», чей номер будет выведен из обращения. Первым стал легендарный чешский вратарь Доминик Гашек.

Райан Миллер был задрафтован «Баффало» в 1999 году в пятом раунде под общим 138-м номером. Он выступал за «Баффало» с 2002 по 2014 год.

В сезоне-2009/10 Миллер выиграл «Везина Трофи» как лучший вратарь лиги. В составе «Баффало» он сыграл 41-18-8 при 2,22 в среднем пропущенных гола, 92,9% сейвов и пяти шатаутах.

На Олимпиаде-2010 в Ванкувере Миллер помог сборной США выиграть серебряные медали и был признан MVP турнира.