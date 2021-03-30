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Победная шайба Проворова в ворота «Баффало» в овертайме. Видео

05:29
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«Филадельфия» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла в овертайме «Баффало» со счетом 4:3.

Победную шайбе в овертайме на 42-й секунде забросил защитник «Флайерз» Иван Проворов.

В текущем сезоне 24-летний россиянин провел 34 матча, в которых набрал 17 (5+12) очков.

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