Победная шайба Проворова в ворота «Баффало» в овертайме. Видео
05:29
«Филадельфия» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла в овертайме «Баффало» со счетом 4:3.
Победную шайбе в овертайме на 42-й секунде забросил защитник «Флайерз» Иван Проворов.
В текущем сезоне 24-летний россиянин провел 34 матча, в которых набрал 17 (5+12) очков.
G's hard work on the puck battle.— Philadelphia Flyers (@NHLFlyers) March 30, 2021
TK's dish.
Provy's finish.
This OT shift had ... #AnytimeAnywhere | #PHIvsBUF pic.twitter.com/frxqtxRnBf
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