Проворов признан третьей звездой матча с «Баффало»

Защитник «Филадельфии» Иван Проворов стал третьей звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало» (4:3 ОТ).

Россиянин забросил победную шайбу в овертайме. Первой звездой признан форвард Шон Кутюрье, вторая звезда — еще один нападающий «Флайерз» Клод Жиру.

После этого матча «Филадельфия» с 38 очками занимает пятое место в Восточном дивизионе, «Баффало» с 17 очками — на восьмой строчке.