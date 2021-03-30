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Проворов признан третьей звездой матча с «Баффало»

04:57
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Защитник «Филадельфии» Иван Проворов стал третьей звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало» (4:3 ОТ).

Россиянин забросил победную шайбу в овертайме. Первой звездой признан форвард Шон Кутюрье, вторая звезда — еще один нападающий «Флайерз» Клод Жиру.

После этого матча «Филадельфия» с 38 очками занимает пятое место в Восточном дивизионе, «Баффало» с 17 очками — на восьмой строчке.

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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