Проворов признан третьей звездой матча с «Баффало»
04:57
Защитник «Филадельфии» Иван Проворов стал третьей звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало» (4:3 ОТ).
Россиянин забросил победную шайбу в овертайме. Первой звездой признан форвард Шон Кутюрье, вторая звезда — еще один нападающий «Флайерз» Клод Жиру.
После этого матча «Филадельфия» с 38 очками занимает пятое место в Восточном дивизионе, «Баффало» с 17 очками — на восьмой строчке.
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