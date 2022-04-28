Плющев надеется, что Овечкин как можно скорее восстановится после травмы

Заслуженный тренер России Владимир Плющев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новый рекорд форварда «Вашингтона» Александра Овечкина.

«Саша, действительно, делает свою работу хорошо. Сезон закончится и тогда дальше посмотрим. Сейчас главное — это выйти ему из той ситуации с травмой, которая у него есть. Все остальное для него уже будет второстепенно, по крайней мере, в этом сезоне», — сказал Плющев корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

Капитан «Вашингтона» не доиграл до конца матч регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто» (3:4 Б). Во время выхода один на один Овечкин споткнулся о клюшку вратаря соперника, ударился левым плечом о борт и не смог продолжить игру.

Овечкин вышел на третье место в списке лучших снайперов в истории НХЛ с 780 голами. Его опережают лишь Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894).