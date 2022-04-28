Большинство хоккеистов НХЛ считают бросок Александра Овечкина образцовым

Большинство хоккеистов НХЛ считают бросок нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина образцовым, сообщает сайт профсоюза хоккеистов лиги (NHLPA).

В опросе приняли участие более 50 игроков. За бросок Овечкина проголосовали 53,1 процента респондентов. Вторым стал форвард «Торонто» Остон Мэттьюс с 24 процентами голосов. Нападающие «Тампы» Остон Мэттьюс и Никита Кучеров разделили пятое место с 1,3 процента голосов.

Также Кучеров занял пятое место в опросе на звание лучшего распасовщика в НХЛ. Его партнер по команде Андрей Василевский стал самым популярным в опросе по поводу того, какого голкипера хоккеисты хотели бы видеть в лиге.

Александр Овечкин идет на третьем месте в списке лучших снайперов в истории НХЛ, с 780 шайбами. Его опережают лишь Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894).