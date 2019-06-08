Пляжное фото от семьи Овечкина

Жена нападающего сборной России и "Вашингтона" Александра Овечкина Анастасия Шубская опубликовала в Инстаграме фотографию с мужем и сыном Сергеем. В данный момент семья проводит отпуск.

– Кайф, – подписала фото Шубская, добавив хэштеги "ovechkinfamily" и "ovechkinjr".

В минувшем сезоне Овечкин провел 101 матч во всех турнирах и набрал 106 (59+47) очков. В составе сборной России завоевал бронзу чемпионата мира-2019.

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