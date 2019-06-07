Овечкин перевернулся с "банана" в отпуске. Видео

Нападающий и капитан "Вашингтона" Александр Овечкин проводит отпуск со своей семьей в Турции. 33-летний россиянин вместе с баскетболистом "Локомотива" и сборной России Виталием Фридзоном покатался на водном аттракционе – "банане".

Супруга Овечкина опубликовала видео с отдыха в своем Инстаграме.

В минувшем сезоне Овечкин провел 101 матч во всех турнирах и набрал 106 (59+47) очков. В составе сборной России он завоевал бронзу чемпионата мира-2019.

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