Овечкин поет "Мы - чемпионы". Как хоккеист проводит отпуск с женой и друзьями

Нападающий и капитан "Вашингтона" Александр Овечкин проводит отпуск со своей семьей в Турции. 33-летний россиянин в компании супруги Анастасии Шубской и баскетболиста "Локомотива" Виталия Фридзона слушали песни Queen.

Хоккеист подпевал, когда звучала песня "We Are The Champions". Спортсмен опубликовал видео с отпуска в своем Инстаграме.

В минувшем сезоне Овечкин провел 101 матч во всех турнирах и набрал 106 (59+47) очков. В составе сборной России он завоевал бронзу чемпионата мира-2019.

