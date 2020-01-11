«Питтсбург» выиграл у «Колорадо», Малкин набрал 2 очка

«Питтсбург» на выезде переиграл «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:3). Победитель определился в овертайме благодаря голу Джареда Маккэна.

Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин набрал 2 (1+1) очка и был признан первой звездой встречи.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Колорадо» — «Питтсбург» — 3:4 ОТ (1:0, 1:1, 1:2, 0:1)

Голы: Маккиннон — 27 (бол., Жирар, Ландескуг), 14:38 — 1:0. Блюгерс — 6 (Кахун, Марино), 33:29 — 1:1. Ландескуг — 11 (Жирар), 38:20 — 2:1. Раст — 18 (Малкин, Кахун), 41:14 — 2:2. Малкин — 13 (Кахун, Раст), 55:43 — 2:3. Колверт — 11 (Макар, Бураковски), 59:29 — 3:3. Маккэн — 12 (Блюгерс, Марино), 63:19 — 3:4.

Вратари: Францоуз (59:07 — 59:29) — Мюррей.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 31 (9+7+15+0) — 30 (7+11+10+2).

Наши: Задоров (18.37/0/-1), Каменев (7.53/0/0), Ничушкин (14.17/0/+1) — Малкин (19.37/3/+2).

11 января. Денвер. Pepsi Center.