Российский нападающий «Вашингтона» Евгений Малкин забил гол в ворота в «Вашингтона» в третьем периоде матча регулярного чемпионата НХЛ. Встреча проходит в Питтсбурге на стадионе «PPG Пэйнтс Арена».

В нынешнем сезоне 33-летний Малкин набрал 70 (22+48) очков.

Evgeni Malkin leads the Penguins with 36 points at home (14G-22A). pic.twitter.com/KPKiyiTyG8 — Pittsburgh Penguins (@penguins) March 7, 2020