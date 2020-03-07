«Питтсбург» — «Вашингтон»: Малкин отметился заброшенной шайбой
7 марта 2020, 23:28
Российский нападающий «Вашингтона» Евгений Малкин забил гол в ворота в «Вашингтона» в третьем периоде матча регулярного чемпионата НХЛ. Встреча проходит в Питтсбурге на стадионе «PPG Пэйнтс Арена».
В нынешнем сезоне 33-летний Малкин набрал 70 (22+48) очков.
Evgeni Malkin leads the Penguins with 36 points at home (14G-22A). pic.twitter.com/KPKiyiTyG8— Pittsburgh Penguins (@penguins) March 7, 2020
GOAL! MALKIN! ?— Pittsburgh Penguins (@penguins) March 7, 2020
The Penguins cut into the Capitals lead again.
It's 4-2 with 7:44 left in the game. pic.twitter.com/lFadIkAlpz