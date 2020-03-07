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«Питтсбург» — «Вашингтон»: Малкин отметился заброшенной шайбой

7 марта 2020, 23:28
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Российский нападающий «Вашингтона» Евгений Малкин забил гол в ворота в «Вашингтона» в третьем периоде матча регулярного чемпионата НХЛ. Встреча проходит в Питтсбурге на стадионе «PPG Пэйнтс Арена».

В нынешнем сезоне 33-летний Малкин набрал 70 (22+48) очков.

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