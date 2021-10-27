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«Тампа» обыграла «Питтсбург». Василевский сделал 28 сэйвов

04:44

«Тампа» переиграла «Питтсбург» (5:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ. «Лайтнинг» прервали серию из трех поражений кряду.

Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 28 ид 29 бросков по своим воротам. Его признали второй звездой встречи. Российский защитник «Тампы» Михаил Сергачев забросил одну шайбу и сделал голевую передачу и был признан третьей звездой.

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Евгений Козинов все материалы автора
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