«Питтсбург» сыграет с «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь на 17 ноября. Игра пройдет на арене «PPG Пэйнтс Арена» в Питтсбурге, штата Пенсильвания (США) и начнется в 03.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Питтсбург» — «Нью-Джерси» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Видеотрансляция будет доступна бесплатно в прямом эфире в социальной сети «ВКонтакте».

«Пингвинз» набрали 16 очков и занимают 8-е место в Восточной конференции и 4-ю строчку в Столичном дивизионе. «Девилз» с 15 баллами располагаются на 11-м месте в Восточной конференции и на 5-й строчке Столичном дивизионе.

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