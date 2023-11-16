Кожевников: «Я бы уже сейчас включил Овечкина в Зал славы»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о возможном досрочном включении форварда «Вашингтона» Александра Овечкина в Зал хоккейной славы.

«Алекс заслужил это, сто процентов, даже разговаривать на эту тему не надо. Пускай он закончит, и его сразу туда включают. Я бы уже сейчас его включил в Зал славы. Он — величайший игрок. Конечно, правила меняются, но они все-таки ценят свои традиции. Он, несомненно, это заслужил», — цитирует Кожевникова «Газета.Ru».

ESPN считает Овечкина одним из двух действующих игроков, которые могут стать членами Зала хоккейной славы в Торонто сразу после окончания профессиональной карьеры, вторым назван капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби.

На счету 38-летнего Овечкина 826 заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ, по данному показателю капитан «Вашингтона» занимает 2-е место в истории лиги, уступая лишьУэйну Гретцки, в активе которого 894 гола.

В этом сезоне Овечкин провел 14 матчей, набрал 11 (4 +7) очков.