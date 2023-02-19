«Питтсбург» уступил «Нью-Джерси», Малкин оформил дубль

«Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступил «Нью-Джерси» со счетом 2:5.

В составе «Пингвинз» дубль оформил Евгений Малкин, у «Дэвилз» 4 (2+2) очка набрал Нико Хишир, еще по голу забили Доусон Мерсер и Йеспер Братт.

После этого матча «Питтсбург» с 63 очками занимает седьмое место в Восточной конференции, «Нью-Джерси» с 77 очками — на третьей строчке.