Трансляция матча НХЛ «Оттава» — «Рейнджерс» 28 января во Вконтакте начнется в 03.00

В ночь на 28 января «Оттава» на льду домашней арены «Скоушабэнк Плэйс» примет «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Игра начнется в 03.00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию противостояния «Оттава» — «Рейнджерс» в прямом эфире и бесплатно можно будет в соцсети ВКонтакте. Следите за ключевыми событиями игры регулярки НХЛ с помощью матч-центра «СЭ».

«Сенаторз» располагаются на 16-й, последней строчке в турнирной таблице Восточной конференции после 44 матчей. «Рейнджерс» с 61 баллом находится на третьем месте на Востоке после 47 встреч.

Российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин провел в нынешнем сезоне за команду 47 матчей и набрал 63 (29+34) очка.

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