«Нью-Джерси» на выезде обыграл «Торонто»
«Нью-Джерси» переиграл «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:5. «Дэвилз» прервали трехматчевую победную серию соперника.
Российский голкипер «Мэйпл Лифс» Илья Самсонов отразил 14 из 20 бросков по своим воротам.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|79
|53
|26
|110
|2
|Каролина
|79
|50
|29
|107
|3
|Айлендерс
|78
|36
|42
|87
|4
|Вашингтон
|78
|37
|41
|85
|5
|Питтсбург
|78
|36
|42
|84
|6
|Филадельфия
|79
|36
|43
|83
|7
|Нью-Джерси
|79
|37
|42
|79
|8
|Коламбус
|79
|26
|53
|64
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|79
|46
|33
|107
|2
|Флорида
|79
|49
|30
|104
|3
|Торонто
|78
|46
|32
|101
|4
|Тампа-Бэй
|78
|44
|34
|95
|5
|Детройт
|78
|38
|40
|84
|6
|Баффало
|79
|37
|42
|79
|7
|Оттава
|78
|34
|44
|72
|8
|Монреаль
|78
|30
|48
|72
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|79
|50
|29
|109
|2
|Колорадо
|79
|49
|30
|104
|3
|Виннипег
|78
|48
|30
|102
|4
|Нэшвилл
|79
|45
|34
|95
|5
|Сент-Луис
|79
|42
|37
|89
|6
|Миннесота
|78
|37
|41
|84
|7
|Аризона
|79
|34
|45
|73
|8
|Чикаго
|78
|23
|55
|51
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|79
|48
|31
|105
|2
|Эдмонтон
|77
|48
|29
|101
|3
|Лос-Анджелес
|78
|41
|37
|93
|4
|Вегас
|78
|42
|36
|92
|5
|Сиэтл
|77
|33
|44
|79
|6
|Калгари
|77
|35
|42
|75
|7
|Анахайм
|79
|26
|53
|57
|8
|Сан-Хосе
|78
|18
|60
|45
Результаты / календарь
2.04
3.04
4.04
5.04
6.04
7.04
8.04
9.04
10.04
11.04
12.04
13.04
14.04
15.04
16.04
17.04
|12.04
|02:00
|
Торонто – Нью-Джерси
|- : -
|12.04
|02:00
|
Тампа-Бэй – Оттава
|- : -
|12.04
|02:00
|
Флорида – Коламбус
|- : -
|12.04
|02:00
|
Рейнджерс – Филадельфия
|- : -
|12.04
|02:00
|
Баффало – Вашингтон
|- : -
|12.04
|02:00
|
Питтсбург – Детройт
|- : -
|12.04
|02:30
|
Айлендерс – Монреаль
|- : -
|12.04
|03:00
|
Даллас – Виннипег
|- : -
|12.04
|05:00
|
Сиэтл – Сан-Хосе
|- : -
|12.04
|05:30
|
Лос-Анджелес – Калгари
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|77
|139
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|79
|137
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|74
|130
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|77
|66
|
|
Зак Хаймэн
Эдмонтон
|76
|55
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|79
|53
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|15
|1.83
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