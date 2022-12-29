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Сегодня, 06:12

«Питтсбург» в овертайме проиграл «Детройту». Малкин не набрал очков

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Питтсбург» на своем льду проиграл «Детройту» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:5 ОТ. Защитник Джейк Уолман забросил победную шайбу в овертайме.

Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин не отметился набранными очками.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Питтсбург» — «Детройт» — 4:5 ОТ (4:0, 0:2, 0:2, 0:1)

Голы: О`Коннор — 1 (Капанен, Блюгерс), 2:36 — 1:0. Картер — 5 (бол., Капанен, Раст), 10:15 — 2:0. Зукер — 7, 14:15 — 3:0. Зукер — 8 (бол., Картер, Раст), 19:27 — 4:0. Ларкин — 13 (бол., Раймонд, Гронек), 27:17 — 4:1. Велено — 5 (Чиаро, Седерблом), 34:32 — 4:2. Берггрен — 5, 55:00 — 4:3. Перрон — 12 (бол., Расмуссен, Раймонд), 56:52 — 4:4. Уолман — 2, 62:13 — 4:5.

Вратари: Десмит — Хелльберг).

Штраф: 8 — 4.

Броски: 31 (12+9+8+2) — 46 (14+16+14+2).

Наши: Малкин (18.00/0/+1) — -.

29 декабря. Питтсбург. PPG Paints Arena. 18387 зрителей.

Евгений Малкин
Хоккей
НХЛ
ХК Детройт Ред Уингз
ХК Питтсбург Пингвинз
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1 Каролина 35 23 12 52
2 Нью-Джерси 35 22 13 46
3 Питтсбург 35 19 16 44
4 Вашингтон 37 20 17 44
5 Рейнджерс 36 19 17 43
6 Айлендерс 36 20 16 42
7 Филадельфия 35 11 24 29
8 Коламбус 33 10 23 22
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 35 28 7 59
2 Торонто 35 22 13 50
3 Тампа-Бэй 33 21 12 43
4 Детройт 33 15 18 37
5 Баффало 32 16 16 34
6 Флорида 35 15 20 34
7 Оттава 34 15 19 33
8 Монреаль 35 15 20 33
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 36 21 15 48
2 Виннипег 35 21 14 43
3 Миннесота 34 20 14 42
4 Колорадо 33 19 14 40
5 Сент-Луис 35 16 19 35
6 Нэшвилл 33 14 19 33
7 Аризона 33 12 21 29
8 Чикаго 33 8 25 20
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 37 24 13 49
2 Лос-Анджелес 38 20 18 46
3 Сиэтл 32 18 14 40
4 Эдмонтон 36 19 17 40
5 Калгари 36 16 20 39
6 Ванкувер 34 16 18 35
7 Сан-Хосе 36 11 25 28
8 Анахайм 35 9 26 22
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1.01
2.01
3.01
29.12 03:00
Тампа-Бэй – Монреаль
 4 : 1
29.12 03:30
Нью-Джерси – Бостон
 1 : 3
29.12 03:30
Питтсбург – Детройт
 4 : 5 ОТ
29.12 06:00
Анахайм – Вегас
 - : -
29.12 06:00
Сиэтл – Калгари
 - : -
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Коннор Макдэвид

Эдмонтон

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Леон Драйзайтль

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Эдмонтон

 36 57
Джейсон Робертсон

Джейсон Робертсон

Даллас

 36 51
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

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Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

32 26
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Бо Хорват

Ванкувер

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