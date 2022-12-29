«Питтсбург» в овертайме проиграл «Детройту». Малкин не набрал очков
«Питтсбург» на своем льду проиграл «Детройту» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:5 ОТ. Защитник Джейк Уолман забросил победную шайбу в овертайме.
Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин не отметился набранными очками.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Питтсбург» — «Детройт» — 4:5 ОТ (4:0, 0:2, 0:2, 0:1)
Голы: О`Коннор — 1 (Капанен, Блюгерс), 2:36 — 1:0. Картер — 5 (бол., Капанен, Раст), 10:15 — 2:0. Зукер — 7, 14:15 — 3:0. Зукер — 8 (бол., Картер, Раст), 19:27 — 4:0. Ларкин — 13 (бол., Раймонд, Гронек), 27:17 — 4:1. Велено — 5 (Чиаро, Седерблом), 34:32 — 4:2. Берггрен — 5, 55:00 — 4:3. Перрон — 12 (бол., Расмуссен, Раймонд), 56:52 — 4:4. Уолман — 2, 62:13 — 4:5.
Вратари: Десмит — Хелльберг).
Штраф: 8 — 4.
Броски: 31 (12+9+8+2) — 46 (14+16+14+2).
Наши: Малкин (18.00/0/+1) — -.
29 декабря. Питтсбург. PPG Paints Arena. 18387 зрителей.
|Столичный дивизион
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|17
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|П
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|15
|18
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|32
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|16
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|15
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|34
|15
|19
|33
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|35
|15
|20
|33
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|36
|21
|15
|48
|2
|Виннипег
|35
|21
|14
|43
|3
|Миннесота
|34
|20
|14
|42
|4
|Колорадо
|33
|19
|14
|40
|5
|Сент-Луис
|35
|16
|19
|35
|6
|Нэшвилл
|33
|14
|19
|33
|7
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|33
|12
|21
|29
|8
|Чикаго
|33
|8
|25
|20
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|37
|24
|13
|49
|2
|Лос-Анджелес
|38
|20
|18
|46
|3
|Сиэтл
|32
|18
|14
|40
|4
|Эдмонтон
|36
|19
|17
|40
|5
|Калгари
|36
|16
|20
|39
|6
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|34
|16
|18
|35
|7
|Сан-Хосе
|36
|11
|25
|28
|8
|Анахайм
|35
|9
|26
|22
|29.12
|03:00
|
Тампа-Бэй – Монреаль
|4 : 1
|29.12
|03:30
|
Нью-Джерси – Бостон
|1 : 3
|29.12
|03:30
|
Питтсбург – Детройт
|4 : 5 ОТ
|29.12
|06:00
|
Анахайм – Вегас
|- : -
|29.12
|06:00
|
Сиэтл – Калгари
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|36
|67
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|36
|57
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|36
|51
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|36
|31
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|32
|26
|
|
Бо Хорват
Ванкувер
|34
|25
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|23
|1.94
|
|
Петр Кочетков
Каролина
|15
|1.94
|
|
Илья Самсонов
Торонто
|14
|2.19