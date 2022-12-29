«Питтсбург» в овертайме проиграл «Детройту». Малкин не набрал очков

«Питтсбург» на своем льду проиграл «Детройту» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:5 ОТ. Защитник Джейк Уолман забросил победную шайбу в овертайме.

Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин не отметился набранными очками.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Питтсбург» — «Детройт» — 4:5 ОТ (4:0, 0:2, 0:2, 0:1)

Голы: О`Коннор — 1 (Капанен, Блюгерс), 2:36 — 1:0. Картер — 5 (бол., Капанен, Раст), 10:15 — 2:0. Зукер — 7, 14:15 — 3:0. Зукер — 8 (бол., Картер, Раст), 19:27 — 4:0. Ларкин — 13 (бол., Раймонд, Гронек), 27:17 — 4:1. Велено — 5 (Чиаро, Седерблом), 34:32 — 4:2. Берггрен — 5, 55:00 — 4:3. Перрон — 12 (бол., Расмуссен, Раймонд), 56:52 — 4:4. Уолман — 2, 62:13 — 4:5.

Вратари: Десмит — Хелльберг).

Штраф: 8 — 4.

Броски: 31 (12+9+8+2) — 46 (14+16+14+2).

Наши: Малкин (18.00/0/+1) — -.

29 декабря. Питтсбург. PPG Paints Arena. 18387 зрителей.