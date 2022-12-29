«Нью-Джерси» дома проиграл «Бостону»
«Нью-Джерси» на своем льду проиграл «Бостону» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:3. «Дэвилз» потерпели второе поражение подряд.
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«Нью-Джерси» — «Бостон» — 1:3 (0:0, 0:1, 1:2)
Голы: Фредерик — 7 (Линдхольм), 28:57 — 0:1. Хишир — 14 (Зеттерлунд, Татар), 46:11 — 1:1. Бержерон — 14 (Линдхольм, Маршан), 55:51 — 1:2. Заха — 5 (п.в., Койл, Пастрняк), 58:11 — 1:3.
Вратари: Ванечек (57:24 — 58:11) — Ульмарк.
Штраф: 11 — 9.
Броски: 30 (16+6+8) — 27 (8+13+6).
Наши: Охотюк (16.01/1/-1) — -.
29 декабря. Нью-Джерси. Prudential Center. 16514 зрителей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|35
|23
|12
|52
|2
|Нью-Джерси
|35
|22
|13
|46
|3
|Питтсбург
|35
|19
|16
|44
|4
|Вашингтон
|37
|20
|17
|44
|5
|Рейнджерс
|36
|19
|17
|43
|6
|Айлендерс
|36
|20
|16
|42
|7
|Филадельфия
|35
|11
|24
|29
|8
|Коламбус
|33
|10
|23
|22
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|35
|28
|7
|59
|2
|Торонто
|35
|22
|13
|50
|3
|Тампа-Бэй
|33
|21
|12
|43
|4
|Детройт
|33
|15
|18
|37
|5
|Баффало
|32
|16
|16
|34
|6
|Флорида
|35
|15
|20
|34
|7
|Оттава
|34
|15
|19
|33
|8
|Монреаль
|35
|15
|20
|33
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|36
|21
|15
|48
|2
|Виннипег
|35
|21
|14
|43
|3
|Миннесота
|34
|20
|14
|42
|4
|Колорадо
|33
|19
|14
|40
|5
|Сент-Луис
|35
|16
|19
|35
|6
|Нэшвилл
|33
|14
|19
|33
|7
|Аризона
|33
|12
|21
|29
|8
|Чикаго
|33
|8
|25
|20
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|37
|24
|13
|49
|2
|Лос-Анджелес
|38
|20
|18
|46
|3
|Сиэтл
|32
|18
|14
|40
|4
|Эдмонтон
|36
|19
|17
|40
|5
|Калгари
|36
|16
|20
|39
|6
|Ванкувер
|34
|16
|18
|35
|7
|Сан-Хосе
|36
|11
|25
|28
|8
|Анахайм
|35
|9
|26
|22
|29.12
|03:00
|
Тампа-Бэй – Монреаль
|4 : 1
|29.12
|03:30
|
Нью-Джерси – Бостон
|1 : 3
|29.12
|03:30
|
Питтсбург – Детройт
|4 : 5 ОТ
|29.12
|06:00
|
Анахайм – Вегас
|- : -
|29.12
|06:00
|
Сиэтл – Калгари
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|36
|67
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|36
|57
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|36
|51
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|36
|31
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|32
|26
|
|
Бо Хорват
Ванкувер
|34
|25
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|23
|1.94
|
|
Петр Кочетков
Каролина
|15
|1.94
|
|
Илья Самсонов
Торонто
|14
|2.19