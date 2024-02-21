«Флорида» в овертайме обыграла «Оттаву». Бобровский сделал 28 сэйвов
«Флорида» на своем льду переиграла «Оттаву» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 ОТ. «Пантерз» одержали шесть побед подряд.
Российский голкипер хозяев Сергей Бобровский отразил 28 из 30 бросков по своим воротам.
«Флорида» набрала 78 очков и оилирует в Восточной конференции. «Оттава» идет на 15-й строчке — 49 очков.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Флорида» — «Оттава» — 3:2 ОТ (1:0, 1:0, 0:2, 1:0)
Голы: Экблад — 4 (Верхэге, Райнхарт), 0:19 — 1:0. Монтур — 4, 37:01 — 2:0. Шабо — 3, 45:36 — 2:1. Штюцле — 14 (Жиру, Шабо), 48:46 — 2:2. Лунделл — 8 (Ткачак, Монтур), 61:36 — 3:2.
Вратари: Бобровский — Корписало.
Штраф: 4 — 6.
Броски: 34 (11+9+12+2) — 30 (10+10+9+1).
Наши: Куликов (15.54/0/0) — Зуб (20.10/1/-1), Тарасенко (17.57/2/+2).
21 февраля. Санрайз. FLA Live Arena.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|56
|37
|19
|77
|2
|Каролина
|55
|33
|22
|71
|3
|Филадельфия
|56
|29
|27
|65
|4
|Нью-Джерси
|55
|28
|27
|60
|5
|Айлендерс
|55
|23
|32
|60
|6
|Вашингтон
|54
|25
|29
|58
|7
|Питтсбург
|53
|24
|29
|56
|8
|Коламбус
|53
|17
|36
|44
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|56
|37
|19
|78
|2
|Бостон
|56
|33
|23
|77
|3
|Торонто
|54
|30
|24
|68
|4
|Тампа-Бэй
|57
|30
|27
|65
|5
|Детройт
|55
|29
|26
|64
|6
|Баффало
|55
|24
|31
|52
|7
|Монреаль
|55
|22
|33
|52
|8
|Оттава
|53
|23
|30
|49
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|57
|34
|23
|76
|2
|Виннипег
|54
|34
|20
|73
|3
|Колорадо
|56
|34
|22
|72
|4
|Сент-Луис
|55
|29
|26
|60
|5
|Нэшвилл
|55
|28
|27
|58
|6
|Миннесота
|56
|26
|30
|58
|7
|Аризона
|55
|23
|32
|50
|8
|Чикаго
|56
|15
|41
|33
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|57
|37
|20
|80
|2
|Вегас
|55
|32
|23
|70
|3
|Эдмонтон
|52
|33
|19
|67
|4
|Лос-Анджелес
|53
|27
|26
|64
|5
|Сиэтл
|55
|23
|32
|57
|6
|Калгари
|56
|26
|30
|57
|7
|Анахайм
|55
|20
|35
|42
|8
|Сан-Хосе
|55
|15
|40
|35
|21.02
|03:00
|
Флорида – Оттава
|3 : 2 ОТ
|21.02
|03:00
|
Рейнджерс – Даллас
|3 : 1
|21.02
|03:00
|
Питтсбург – Айлендерс
|4 : 5 ОТ
|21.02
|03:00
|
Вашингтон – Нью-Джерси
|6 : 2
|21.02
|04:00
|
Виннипег – Миннесота
|6 : 3
|21.02
|05:00
|
Колорадо – Ванкувер
|- : -
|21.02
|06:00
|
Вегас – Нэшвилл
|- : -
|21.02
|06:30
|
Лос-Анджелес – Коламбус
|- : -
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|56
|94
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|56
|91
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|50
|83
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|53
|49
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|56
|39
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|56
|36
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Энтони Столарз
Флорида
|17
|1.97