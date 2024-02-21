«Флорида» в овертайме обыграла «Оттаву». Бобровский сделал 28 сэйвов

«Флорида» на своем льду переиграла «Оттаву» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 ОТ. «Пантерз» одержали шесть побед подряд.

Российский голкипер хозяев Сергей Бобровский отразил 28 из 30 бросков по своим воротам.

«Флорида» набрала 78 очков и оилирует в Восточной конференции. «Оттава» идет на 15-й строчке — 49 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Флорида» — «Оттава» — 3:2 ОТ (1:0, 1:0, 0:2, 1:0)

Голы: Экблад — 4 (Верхэге, Райнхарт), 0:19 — 1:0. Монтур — 4, 37:01 — 2:0. Шабо — 3, 45:36 — 2:1. Штюцле — 14 (Жиру, Шабо), 48:46 — 2:2. Лунделл — 8 (Ткачак, Монтур), 61:36 — 3:2.

Вратари: Бобровский — Корписало.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 34 (11+9+12+2) — 30 (10+10+9+1).

Наши: Куликов (15.54/0/0) — Зуб (20.10/1/-1), Тарасенко (17.57/2/+2).

21 февраля. Санрайз. FLA Live Arena.