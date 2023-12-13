«Рейнджерс» — «Торонто»: видеообзор матча НХЛ
«Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома уступили «Торонто» со счетом 3:7.
Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.
После этого матча «Рейнджерс» с 39 очками занимают второе место в Восточной конференции, «Торонто» с 35 очками — на четвертой строчке.
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|В
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|О
|1
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|28
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|36
|2
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|27
|16
|11
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|3
|Виннипег
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|16
|10
|34
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|29
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|13
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|5
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|15
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|Сент-Луис
|28
|13
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|27
|7
|Миннесота
|26
|10
|16
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|Чикаго
|27
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|19
|Тихоокеанский дивизион
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|В
|П
|О
|1
|Вегас
|29
|19
|10
|43
|2
|Ванкувер
|28
|18
|10
|37
|3
|Лос-Анджелес
|25
|16
|9
|36
|4
|Эдмонтон
|25
|12
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|5
|Калгари
|28
|11
|17
|25
|6
|Сиэтл
|29
|8
|21
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|Сан-Хосе
|28
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Результаты / календарь
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18.12
|13.12
|03:00
|
Питтсбург – Аризона
|4 : 2
|13.12
|03:00
|
Рейнджерс – Торонто
|3 : 7
|13.12
|03:00
|
Оттава – Каролина
|1 : 4
|13.12
|04:00
|
Сент-Луис – Детройт
|4 : 6
|13.12
|04:00
|
Нэшвилл – Филадельфия
|3 : 2 ОТ
|13.12
|06:00
|
Сиэтл – Флорида
|- : -
|13.12
|06:00
|
Эдмонтон – Чикаго
|- : -
|13.12
|06:00
|
Вегас – Калгари
|- : -
|13.12
|06:00
|
Ванкувер – Тампа-Бэй
|- : -
|13.12
|06:30
|
Сан-Хосе – Виннипег
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|28
|47
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|26
|39
|
|
Артемий Панарин
Рейнджерс
|27
|39
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|26
|21
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|28
|19
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|28
|18
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Адин Хилл
Вегас
|14
|1.87
|
|
Кэм Тэлбот
Лос-Анджелес
|18
|1.9
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