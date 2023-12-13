«Рейнджерс» — «Торонто»: видеообзор матча НХЛ

«Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома уступили «Торонто» со счетом 3:7.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

После этого матча «Рейнджерс» с 39 очками занимают второе место в Восточной конференции, «Торонто» с 35 очками — на четвертой строчке.

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