Петтерссон выиграл конкурс передач на Матче звезд НХЛ

Нападающий «Ванкувера» Элиас Петтерссон показал лучший результат в конкурсе передач на Матче звезд НХЛ. Он сделал 25 точных передач и набрал 5 очков.

Второе место занял Кэйл Макар из «Колорадо» — 23 (4 очка). Замкнул тройку Мэтью Барзал из «Айлендерс» — 21 (3 очка).

Четвертое и пятое места у Остона Мэттьюса и Вильяма Нюландера из «Торонто» — 19 и 16 соответственно. Они набрали 2 и 1 очко.

Российский нападающий Никита Кучеров сделал 5 передач и набрал 0 очков.

Ранее конкурс на скорость выиграл форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, а нападающий «Колорадо» Нэйтан Маккиннон показал лучший результат в конкурсе бросков в касание.

После трех конкурсов Петтерсон и Барзал делят первое место — по 7 очков.