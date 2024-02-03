Маккиннон выиграл конкурс бросков в касание на Матче звезд НХЛ. Кучеров — 5-й

Нападающий «Колорадо» Нэйтан Маккиннон показал лучший результат в конкурсе бросков в касание на Матче звезд НХЛ. Он реализовал 23 попытки и получил 5 баллов.

Второе место разделили Леон Драйзайтль («Эдмонтон») и Давид Пастрняк («Бостон»), которые забросили 22 шайбы. Они получили по 3,5 очка.

Элиас Петтерссон из «Ванкувера» замкнул тройку лучших — 20 заброшенных шайб. Он получил 2 очка.

Российский форвард Никита Кучеров из «Тампы» реализовал 19 попыток. Он заработал 0,5 очка, как и Джей Ти Миллер из «Ванкувера».

Ранее прошел конкурс на скорость, который выиграл форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид. Его время — 13,408 секунды.