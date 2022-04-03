Первый тренер Капризова отреагировал на рекорд нападающего по количеству очков за один сезон в составе «Миннесоты»

Андрей Лучанский, первый тренер нападающего «Миннесоты» Кирилла Капризова, в разговоре с «СЭ» отреагировал на рекорд хоккеиста по количеству очков за один сезон в составе клуба.

«Идет работа, Кирилл старается. Результат пришел. Думаю, он не следит за рекордами. Кирилл просто выходит и делает свое дело. Конечно, приятно, что он не останавливается и идет вперед. Это историческое событие для клуба. Сколько лет у «Миннесоты» не обновлялся рекорд», — сказал Лучанский «СЭ».

В ночь на 3 апреля «Миннесота» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Каролину» со счетом 3:1. Российский форвард «Уайлд» набрал два (1+1) очка и установил новый рекорд команды по результативности за сезон: 85 (39+46) очка в 66 матчах. Ранее лучший показатель по количеству баллов за чемпионат был на счету словака Мариана Габорика (83 очка).