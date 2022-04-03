Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов набрал два очка (1+1) в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины» (3:1) и продлил голевую серию до шести матчей.

Российский форвард установил новый бомбардирский рекорд команды из Сент-Пола (85 очков), превзойдя результат Мариана Габорика (83 балла).

Лучшие результаты игроков «Миннесоты» за сезон:

Игрок Страна Сезон И О (Г+П) Кирилл Капризов Россия 2021/22 66 85 (39+46) Мариан Габорик Словакия 2007/08 77 83 (42+41) Брайан Ролстон США 2005/06 82 79 (34+45) Эрик Стаал Канада 2017/18 82 76 (42+34) Микко Койву Финляндия 2009/10 80 71 (22+49) Микаэль Гранлунд Финляндия 2016/17 81 69 (26+43) Эндрю Брюнетт Канада 2001/02 81 69 (21+48) Мариан Габорик Словакия 2001/02 78 67 (30+37) Микаэль Гранлунд Финляндия 2017/18 77 67 (21+46) Микко Койву Финляндия 2008/09 79 67 (20+47)

Новокузнечанин стал третьим игроком в недолгой истории франшизы, забившим в шести матчах регулярного чемпионата подряд. Ранее подобные серии выдавали американцев Брайан Ролстон в сезоне-2007/08 и швейцарец Нино Нидеррайтер четыре года назад.

Самые продолжительные голевые серии в истории «Миннесоты»:

Игрок Страна Сезон Матчи Голы Нино Нидеррайтер Швейцария 2017/18 6 7 Кирилл Капризов Россия 2021/22 6 7 Брайан Ролстон США 2007/08 6 6 Джейсон Зукер США 2017/18 5 8 Мариан Габорик Словакия 2005/06 5 7 Брайан Ролстон США 2005/06 5 5 Павол Демитра Словакия 2006/07 5 5 Мариан Габорик Словакия 2008/09 5 5 Кевин Фиала Швейцария 2019/20 5 5 Кирилл Капризов Россия 2020/21 5 5

В нынешнем сезоне серия Капризова только шестая, но лучшая из продолжающихся. Помимо него в шести встречах кряду отличались ньюйоркцы Крис Крайдер и Андерс Ли. Рекорд сезона — восемь матчей подряд с голами — делят Митч Марнер из «Торонто» и Элиас Линдхольм из «Калгари».

Самые продолжительные голевые серии сезона-2021/22:

Игрок Страна Команда Матчи Голы Митч Марнер Канада Торонто 8 10 Элиас Линдхольм Швеция Калгари 8 9 Макс Пачиоретти США Вегас 7 10 Остон Мэттьюс США Торонто 7 10 Дэвид Перрон Канада Сент-Луис 7 10 Крис Крайдер США Рейнджерс 6 9 Андерс Ли США Айлендерс 6 9 Кирилл Капризов* Россия Миннесота 6 7

* Серия продолжается.

Гол в следующей игре позволит Капризову войти в элитную группу российских снайперов. Семиматчевые снайперские серии есть в активе у Александра Могильного, Ильи Ковальчука, Александра Овечкина и Никиты Кучерова, забить в восьми играх подряд выходило только у Могильного и Павла Буре.

Самые продолжительные голевые серии россиян: