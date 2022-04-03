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Сегодня, 10:18

Капризов повторил рекорд «Миннесоты» по продолжительности голевой серии. До результатов Могильного и Буре — два матча

Капризов повторил рекорд «Миннесоты» по продолжительности голевой серии в НХЛ
Кирилл Бурдаков
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Кирилл Капризов и Матс Зуккарелло празднуют заброшенную шайбу.

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов набрал два очка (1+1) в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины» (3:1) и продлил голевую серию до шести матчей.

Российский форвард установил новый бомбардирский рекорд команды из Сент-Пола (85 очков), превзойдя результат Мариана Габорика (83 балла).

Лучшие результаты игроков «Миннесоты» за сезон:

Игрок

Страна

Сезон

И

О (Г+П)

Кирилл Капризов

Россия

2021/22

66

85 (39+46)

Мариан Габорик

Словакия

2007/08

77

83 (42+41)

Брайан Ролстон

США

2005/06

82

79 (34+45)

Эрик Стаал

Канада

2017/18

82

76 (42+34)

Микко Койву

Финляндия

2009/10

80

71 (22+49)

Микаэль Гранлунд

Финляндия

2016/17

81

69 (26+43)

Эндрю Брюнетт

Канада

2001/02

81

69 (21+48)

Мариан Габорик

Словакия

2001/02

78

67 (30+37)

Микаэль Гранлунд

Финляндия

2017/18

77

67 (21+46)

Микко Койву

Финляндия

2008/09

79

67 (20+47)

Новокузнечанин стал третьим игроком в недолгой истории франшизы, забившим в шести матчах регулярного чемпионата подряд. Ранее подобные серии выдавали американцев Брайан Ролстон в сезоне-2007/08 и швейцарец Нино Нидеррайтер четыре года назад.

Самые продолжительные голевые серии в истории «Миннесоты»:

Игрок

Страна

Сезон

Матчи

Голы

Нино Нидеррайтер

Швейцария

2017/18

6

7

Кирилл Капризов

Россия

2021/22

6

7

Брайан Ролстон

США

2007/08

6

6

Джейсон Зукер

США

2017/18

5

8

Мариан Габорик

Словакия

2005/06

5

7

Брайан Ролстон

США

2005/06

5

5

Павол Демитра

Словакия

2006/07

5

5

Мариан Габорик

Словакия

2008/09

5

5

Кевин Фиала

Швейцария

2019/20

5

5

Кирилл Капризов

Россия

2020/21

5

5

В нынешнем сезоне серия Капризова только шестая, но лучшая из продолжающихся. Помимо него в шести встречах кряду отличались ньюйоркцы Крис Крайдер и Андерс Ли. Рекорд сезона — восемь матчей подряд с голами — делят Митч Марнер из «Торонто» и Элиас Линдхольм из «Калгари».

Самые продолжительные голевые серии сезона-2021/22:

Игрок

Страна

Команда

Матчи

Голы

Митч Марнер

Канада

Торонто

8

10

Элиас Линдхольм

Швеция

Калгари

8

9

Макс Пачиоретти

США

Вегас

7

10

Остон Мэттьюс

США

Торонто

7

10

Дэвид Перрон

Канада

Сент-Луис

7

10

Крис Крайдер

США

Рейнджерс

6

9

Андерс Ли

США

Айлендерс

6

9

Кирилл Капризов*

Россия

Миннесота

6

7

* Серия продолжается.

Гол в следующей игре позволит Капризову войти в элитную группу российских снайперов. Семиматчевые снайперские серии есть в активе у Александра Могильного, Ильи Ковальчука, Александра Овечкина и Никиты Кучерова, забить в восьми играх подряд выходило только у Могильного и Павла Буре.

Самые продолжительные голевые серии россиян:

Игрок

Сезон

Команда

Матчи

Голы

Александр Могильный

1992/93

Баффало

8

16

Павел Буре

1993/94

Ванкувер

8

11

Илья Ковальчук

2005/06

Атланта

7

11

Александр Овечкин

2005/06

Вашингтон

7

8

Никита Кучеров

2017/18

Тампа-Бэй

7

8

Александр Могильный

1995/96

Ванкувер

7

7

Александр Овечкин

2018/19

Вашингтон

6

10

Илья Ковальчук

2008/09

Атланта

6

9

Евгений Малкин

2011/12

Питтсбург

6

9

Павел Дацюк

2003/04

Детройт

6

8

Илья Ковальчук

2006/07

Атланта

6

7

Валерий Зелепукин

1992/93

Нью-Джерси

6

7

Николай Борщевский

1992/93

Торонто

6

7

Евгений Малкин

2006/07

Питтсбург

6

7

Александр Овечкин

2007/08

Вашингтон

6

7

Александр Радулов

2006/07

Нэшвилл

6

7

Кирилл Капризов

2021/22

Миннесота

6

7

Сергей Макаров

1991/92

Калгари

6

6

Сергей Немчинов

1991/92

Рейнджерс

6

6

Александр Овечкин

2005/06

Вашингтон

6

6

Александр Семин

2008/09

Вашингтон

6

6
Кирилл Капризов. Капризов установил новый рекорд, а три очка Кучерова не помогли «Тампе»

Кирилл Капризов
Хоккей
НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
0
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 69 45 24 98
2 Рейнджерс 69 44 25 93
3 Питтсбург 70 41 29 92
4 Вашингтон 68 37 31 84
5 Айлендерс 67 31 36 71
6 Коламбус 69 32 37 69
7 Нью-Джерси 68 24 44 54
8 Филадельфия 68 21 47 53
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 68 47 21 100
2 Торонто 68 44 24 93
3 Тампа-Бэй 68 43 25 93
4 Бостон 68 43 25 91
5 Детройт 68 26 42 61
6 Баффало 69 25 44 61
7 Оттава 67 24 43 54
8 Монреаль 69 19 50 49
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 69 49 20 104
2 Миннесота 67 42 25 89
3 Сент-Луис 68 38 30 86
4 Нэшвилл 68 39 29 82
5 Даллас 67 39 28 81
6 Виннипег 70 33 37 76
7 Чикаго 69 24 45 58
8 Аризона 68 21 47 47
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 68 40 28 89
2 Лос-Анджелес 71 38 33 86
3 Эдмонтон 69 39 30 83
4 Вегас 70 38 32 80
5 Ванкувер 69 32 37 73
6 Анахайм 70 28 42 68
7 Сан-Хосе 68 29 39 66
8 Сиэтл 68 21 47 48
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3.04 02:00
Бостон – Коламбус
 5 : 2
3.04 02:00
Виннипег – Лос-Анджелес
 2 : 3
3.04 02:00
Каролина – Миннесота
 1 : 3
3.04 02:00
Тампа-Бэй – Монреаль
 4 : 5 Б
3.04 02:00
Филадельфия – Торонто
 3 : 6
3.04 05:00
Калгари – Сент-Луис
 4 : 6
3.04 05:30
Сан-Хосе – Даллас
 4 : 5
3.04 20:00
Баффало – Флорида
 - : -
3.04 20:00
Оттава – Детройт
 - : -
3.04 23:00
Нью-Джерси – Айлендерс
- : -
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И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 68 102
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 69 99
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 68 96
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 63 51
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 69 49
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 69 46
И КН
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 47 2.05
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 45 2.13
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

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