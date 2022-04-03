Капризов повторил рекорд «Миннесоты» по продолжительности голевой серии. До результатов Могильного и Буре — два матча
Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов набрал два очка (1+1) в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины» (3:1) и продлил голевую серию до шести матчей.
Российский форвард установил новый бомбардирский рекорд команды из Сент-Пола (85 очков), превзойдя результат Мариана Габорика (83 балла).
Лучшие результаты игроков «Миннесоты» за сезон:
|
Игрок
|
Страна
|
Сезон
|
И
|
О (Г+П)
|
Кирилл Капризов
|
Россия
|
2021/22
|
66
|
85 (39+46)
|
Мариан Габорик
|
Словакия
|
2007/08
|
77
|
83 (42+41)
|
Брайан Ролстон
|
США
|
2005/06
|
82
|
79 (34+45)
|
Эрик Стаал
|
Канада
|
2017/18
|
82
|
76 (42+34)
|
Микко Койву
|
Финляндия
|
2009/10
|
80
|
71 (22+49)
|
Микаэль Гранлунд
|
Финляндия
|
2016/17
|
81
|
69 (26+43)
|
Эндрю Брюнетт
|
Канада
|
2001/02
|
81
|
69 (21+48)
|
Мариан Габорик
|
Словакия
|
2001/02
|
78
|
67 (30+37)
|
Микаэль Гранлунд
|
Финляндия
|
2017/18
|
77
|
67 (21+46)
|
Микко Койву
|
Финляндия
|
2008/09
|
79
|
67 (20+47)
Новокузнечанин стал третьим игроком в недолгой истории франшизы, забившим в шести матчах регулярного чемпионата подряд. Ранее подобные серии выдавали американцев Брайан Ролстон в сезоне-2007/08 и швейцарец Нино Нидеррайтер четыре года назад.
Самые продолжительные голевые серии в истории «Миннесоты»:
|
Игрок
|
Страна
|
Сезон
|
Матчи
|
Голы
|
Нино Нидеррайтер
|
Швейцария
|
2017/18
|
6
|
7
|
Кирилл Капризов
|
Россия
|
2021/22
|
6
|
7
|
Брайан Ролстон
|
США
|
2007/08
|
6
|
6
|
Джейсон Зукер
|
США
|
2017/18
|
5
|
8
|
Мариан Габорик
|
Словакия
|
2005/06
|
5
|
7
|
Брайан Ролстон
|
США
|
2005/06
|
5
|
5
|
Павол Демитра
|
Словакия
|
2006/07
|
5
|
5
|
Мариан Габорик
|
Словакия
|
2008/09
|
5
|
5
|
Кевин Фиала
|
Швейцария
|
2019/20
|
5
|
5
|
Кирилл Капризов
|
Россия
|
2020/21
|
5
|
5
В нынешнем сезоне серия Капризова только шестая, но лучшая из продолжающихся. Помимо него в шести встречах кряду отличались ньюйоркцы Крис Крайдер и Андерс Ли. Рекорд сезона — восемь матчей подряд с голами — делят Митч Марнер из «Торонто» и Элиас Линдхольм из «Калгари».
Самые продолжительные голевые серии сезона-2021/22:
|
Игрок
|
Страна
|
Команда
|
Матчи
|
Голы
|
Митч Марнер
|
Канада
|
Торонто
|
8
|
10
|
Элиас Линдхольм
|
Швеция
|
Калгари
|
8
|
9
|
Макс Пачиоретти
|
США
|
Вегас
|
7
|
10
|
Остон Мэттьюс
|
США
|
Торонто
|
7
|
10
|
Дэвид Перрон
|
Канада
|
Сент-Луис
|
7
|
10
|
Крис Крайдер
|
США
|
Рейнджерс
|
6
|
9
|
Андерс Ли
|
США
|
Айлендерс
|
6
|
9
|
Кирилл Капризов*
|
Россия
|
Миннесота
|
6
|
7
* Серия продолжается.
Гол в следующей игре позволит Капризову войти в элитную группу российских снайперов. Семиматчевые снайперские серии есть в активе у Александра Могильного, Ильи Ковальчука, Александра Овечкина и Никиты Кучерова, забить в восьми играх подряд выходило только у Могильного и Павла Буре.
Самые продолжительные голевые серии россиян:
|
Игрок
|
Сезон
|
Команда
|
Матчи
|
Голы
|
Александр Могильный
|
1992/93
|
Баффало
|
8
|
16
|
Павел Буре
|
1993/94
|
Ванкувер
|
8
|
11
|
Илья Ковальчук
|
2005/06
|
Атланта
|
7
|
11
|
Александр Овечкин
|
2005/06
|
Вашингтон
|
7
|
8
|
Никита Кучеров
|
2017/18
|
Тампа-Бэй
|
7
|
8
|
Александр Могильный
|
1995/96
|
Ванкувер
|
7
|
7
|
Александр Овечкин
|
2018/19
|
Вашингтон
|
6
|
10
|
Илья Ковальчук
|
2008/09
|
Атланта
|
6
|
9
|
Евгений Малкин
|
2011/12
|
Питтсбург
|
6
|
9
|
Павел Дацюк
|
2003/04
|
Детройт
|
6
|
8
|
Илья Ковальчук
|
2006/07
|
Атланта
|
6
|
7
|
Валерий Зелепукин
|
1992/93
|
Нью-Джерси
|
6
|
7
|
Николай Борщевский
|
1992/93
|
Торонто
|
6
|
7
|
Евгений Малкин
|
2006/07
|
Питтсбург
|
6
|
7
|
Александр Овечкин
|
2007/08
|
Вашингтон
|
6
|
7
|
Александр Радулов
|
2006/07
|
Нэшвилл
|
6
|
7
|
Кирилл Капризов
|
2021/22
|
Миннесота
|
6
|
7
|
Сергей Макаров
|
1991/92
|
Калгари
|
6
|
6
|
Сергей Немчинов
|
1991/92
|
Рейнджерс
|
6
|
6
|
Александр Овечкин
|
2005/06
|
Вашингтон
|
6
|
6
|
Александр Семин
|
2008/09
|
Вашингтон
|
6
|
6
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|69
|45
|24
|98
|2
|Рейнджерс
|69
|44
|25
|93
|3
|Питтсбург
|70
|41
|29
|92
|4
|Вашингтон
|68
|37
|31
|84
|5
|Айлендерс
|67
|31
|36
|71
|6
|Коламбус
|69
|32
|37
|69
|7
|Нью-Джерси
|68
|24
|44
|54
|8
|Филадельфия
|68
|21
|47
|53
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|68
|47
|21
|100
|2
|Торонто
|68
|44
|24
|93
|3
|Тампа-Бэй
|68
|43
|25
|93
|4
|Бостон
|68
|43
|25
|91
|5
|Детройт
|68
|26
|42
|61
|6
|Баффало
|69
|25
|44
|61
|7
|Оттава
|67
|24
|43
|54
|8
|Монреаль
|69
|19
|50
|49
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|69
|49
|20
|104
|2
|Миннесота
|67
|42
|25
|89
|3
|Сент-Луис
|68
|38
|30
|86
|4
|Нэшвилл
|68
|39
|29
|82
|5
|Даллас
|67
|39
|28
|81
|6
|Виннипег
|70
|33
|37
|76
|7
|Чикаго
|69
|24
|45
|58
|8
|Аризона
|68
|21
|47
|47
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|68
|40
|28
|89
|2
|Лос-Анджелес
|71
|38
|33
|86
|3
|Эдмонтон
|69
|39
|30
|83
|4
|Вегас
|70
|38
|32
|80
|5
|Ванкувер
|69
|32
|37
|73
|6
|Анахайм
|70
|28
|42
|68
|7
|Сан-Хосе
|68
|29
|39
|66
|8
|Сиэтл
|68
|21
|47
|48
|3.04
|02:00
|
Бостон – Коламбус
|5 : 2
|3.04
|02:00
|
Виннипег – Лос-Анджелес
|2 : 3
|3.04
|02:00
|
Каролина – Миннесота
|1 : 3
|3.04
|02:00
|
Тампа-Бэй – Монреаль
|4 : 5 Б
|3.04
|02:00
|
Филадельфия – Торонто
|3 : 6
|3.04
|05:00
|
Калгари – Сент-Луис
|4 : 6
|3.04
|05:30
|
Сан-Хосе – Даллас
|4 : 5
|3.04
|20:00
|
Баффало – Флорида
|- : -
|3.04
|20:00
|
Оттава – Детройт
|- : -
|3.04
|23:00
|
Нью-Джерси – Айлендерс
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|68
|102
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|69
|99
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|68
|96
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|63
|51
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|69
|49
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|69
|46
|И
|КН
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|47
|2.05
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|45
|2.13
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|54
|2.16