Первый тренер Капризова назвал его лидером «Миннесоты»: «Он ведет команду за собой»

Первый тренер нападающего «Миннесоты» Кирилла Капризова Андрей Лучанский в разговоре с «СЭ» прокомментировал его игру в матче против «Ванкувера», в котором игрок впервые оформил 3+3.

«Кирилл сейчас в хорошей форме. Во вчерашней игре просто дали возможность шикарно выступить и показать себя. В этом сезоне он немало помогает команде. В принципе, Кирилл сейчас ведет команду за собой и является одним из лидеров «Миннесоты», — сказал Лучанский корреспонденту «СЭ» Денису Сафронову.

26-летний хоккеист набрал 6 (3+3) очков и стал третьим россиянином, которому удалось заработать столько баллов в одном матче НХЛ. Ранее это сделали Сергей Макаров (сезон-1989/90) и Никита Кучеров (сезон-2023/24).

В текущем сезоне Капризов провел 48 матчей в НХЛ, набрав 57 (23+34) очков.