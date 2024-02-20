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Капризов — о матче с «Ванкувером»: «Счет стал 4:5, а дальше — немного сумасшествия»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера» (10:7).

«У нас было много большинства, и мы хотели реализовать их. Счет стал 4:5, а дальше — немного сумасшествия. Когда последний раз моя команда забивала 10 голов? Не знаю, может быть, когда мне было пять лет (смеется). Шесть очков за матч я, наверное, набирал, когда был молодым. Не помню, чтобы у меня было столько очков за игру в КХЛ. Когда забиваешь столько голов за период, чувствуешь себя намного лучше. Мы просто стараемся играть и показывать хороший хоккей», — приводит слова Капризова пресс-служба клуба.

26-летний хоккеист набрал 6 (3+3) очков и стал третьим россиянином, которому удалось заработать столько баллов в одном матче НХЛ. Ранее это сделали Сергей Макаров (сезон-1989/90) и Никита Кучеров (сезон-2023/24).

В текущем сезоне Капризов провел 48 матчей в НХЛ, набрав 57 (23+34) очков.

Кирилл Капризов
НХЛ
ХК Ванкувер Кэнакс
ХК Миннесота Уайлд
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«Айлендерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
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2 Каролина 55 33 22 71
3 Филадельфия 56 29 27 65
4 Нью-Джерси 54 28 26 60
5 Айлендерс 54 22 32 58
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7 Питтсбург 52 24 28 55
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Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 56 33 23 77
2 Флорида 55 36 19 76
3 Торонто 54 30 24 68
4 Тампа-Бэй 57 30 27 65
5 Детройт 55 29 26 64
6 Баффало 55 24 31 52
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8 Оттава 52 23 29 48
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 56 34 22 76
2 Колорадо 56 34 22 72
3 Виннипег 53 33 20 71
4 Сент-Луис 55 29 26 60
5 Нэшвилл 55 28 27 58
6 Миннесота 55 26 29 58
7 Аризона 55 23 32 50
8 Чикаго 56 15 41 33
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 57 37 20 80
2 Вегас 55 32 23 70
3 Эдмонтон 52 33 19 67
4 Лос-Анджелес 53 27 26 64
5 Сиэтл 55 23 32 57
6 Калгари 56 26 30 57
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8 Сан-Хосе 55 15 40 35
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