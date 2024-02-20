Капризов — о матче с «Ванкувером»: «Счет стал 4:5, а дальше — немного сумасшествия»

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера» (10:7).

«У нас было много большинства, и мы хотели реализовать их. Счет стал 4:5, а дальше — немного сумасшествия. Когда последний раз моя команда забивала 10 голов? Не знаю, может быть, когда мне было пять лет (смеется). Шесть очков за матч я, наверное, набирал, когда был молодым. Не помню, чтобы у меня было столько очков за игру в КХЛ. Когда забиваешь столько голов за период, чувствуешь себя намного лучше. Мы просто стараемся играть и показывать хороший хоккей», — приводит слова Капризова пресс-служба клуба.

26-летний хоккеист набрал 6 (3+3) очков и стал третьим россиянином, которому удалось заработать столько баллов в одном матче НХЛ. Ранее это сделали Сергей Макаров (сезон-1989/90) и Никита Кучеров (сезон-2023/24).

В текущем сезоне Капризов провел 48 матчей в НХЛ, набрав 57 (23+34) очков.