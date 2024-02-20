Капризов — о матче с «Ванкувером»: «Счет стал 4:5, а дальше — немного сумасшествия»
Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера» (10:7).
«У нас было много большинства, и мы хотели реализовать их. Счет стал 4:5, а дальше — немного сумасшествия. Когда последний раз моя команда забивала 10 голов? Не знаю, может быть, когда мне было пять лет (смеется). Шесть очков за матч я, наверное, набирал, когда был молодым. Не помню, чтобы у меня было столько очков за игру в КХЛ. Когда забиваешь столько голов за период, чувствуешь себя намного лучше. Мы просто стараемся играть и показывать хороший хоккей», — приводит слова Капризова пресс-служба клуба.
26-летний хоккеист набрал 6 (3+3) очков и стал третьим россиянином, которому удалось заработать столько баллов в одном матче НХЛ. Ранее это сделали Сергей Макаров (сезон-1989/90) и Никита Кучеров (сезон-2023/24).
В текущем сезоне Капризов провел 48 матчей в НХЛ, набрав 57 (23+34) очков.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|55
|36
|19
|75
|2
|Каролина
|55
|33
|22
|71
|3
|Филадельфия
|56
|29
|27
|65
|4
|Нью-Джерси
|54
|28
|26
|60
|5
|Айлендерс
|54
|22
|32
|58
|6
|Вашингтон
|53
|24
|29
|56
|7
|Питтсбург
|52
|24
|28
|55
|8
|Коламбус
|53
|17
|36
|44
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|56
|33
|23
|77
|2
|Флорида
|55
|36
|19
|76
|3
|Торонто
|54
|30
|24
|68
|4
|Тампа-Бэй
|57
|30
|27
|65
|5
|Детройт
|55
|29
|26
|64
|6
|Баффало
|55
|24
|31
|52
|7
|Монреаль
|55
|22
|33
|52
|8
|Оттава
|52
|23
|29
|48
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|56
|34
|22
|76
|2
|Колорадо
|56
|34
|22
|72
|3
|Виннипег
|53
|33
|20
|71
|4
|Сент-Луис
|55
|29
|26
|60
|5
|Нэшвилл
|55
|28
|27
|58
|6
|Миннесота
|55
|26
|29
|58
|7
|Аризона
|55
|23
|32
|50
|8
|Чикаго
|56
|15
|41
|33
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|57
|37
|20
|80
|2
|Вегас
|55
|32
|23
|70
|3
|Эдмонтон
|52
|33
|19
|67
|4
|Лос-Анджелес
|53
|27
|26
|64
|5
|Сиэтл
|55
|23
|32
|57
|6
|Калгари
|56
|26
|30
|57
|7
|Анахайм
|55
|20
|35
|42
|8
|Сан-Хосе
|55
|15
|40
|35
|20.02
|00:00
|
Сан-Хосе – Вегас
|0 : 4
|20.02
|00:00
|
Калгари – Виннипег
|6 : 3
|20.02
|00:00
|
Аризона – Эдмонтон
|3 : 6
|20.02
|03:00
|
Тампа-Бэй – Оттава
|2 : 4
|20.02
|03:00
|
Каролина – Чикаго
|6 : 3
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|56
|94
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|56
|91
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|50
|83
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|53
|49
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|55
|39
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|56
|36
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Энтони Столарз
Флорида
|17
|1.97