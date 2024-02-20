Эрик Карлссон: «Никогда не видел такого от «Питтсбурга». Мы способны больше забивать»

Защитник «Питтсбурга» Эрик Карлссон прокомментировал низкую результативность своей команды в нынешнем сезоне. «Пингвины» занимают 26-ю строчку по голам в среднем за игру.

«Я такого в жизни не видел от «Питтсбурга». Сейчас мы играем неплохо, особенно в защите. Нам нужно найти баланс, тогда мы будем опасной командой. Мы способны создавать больше моментов и забивать. Одновременно с этим, мы можем четко защищаться», — приводит слова Карлссона пресс-служба НХЛ.

«Питтсбург» занимает 12-е место в Восточной конференции, набрав 55 очков в 52 играх. В следующем матче «пингвины» сыграют с «Айлендерс». Встреча пройдет 21 февраля в 03.00 мск.

В сезоне НХЛ-2023/24 Карлссон провел 52 матча, в которых записал на свой счет 38 (7+31) очков.