Бедард стал пятым самым молодым игроком, набравшим очко в своем дебютном сезоне НХЛ
Нападающий «Чикаго» Коннор Бедард сделал голевую передачу на Райана Донато в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбургом» (4:2).
Как сообщает сайт НХЛ, Бедард набрал очко в возрасте 18 лет 85 дней и стал пятым самым молодым игроком, которому удалось это сделать в своем дебютном сезоне НХЛ. Рекорд принадлежит финну Александру Баркову и канадцу Натан Маккиннон, оба а сезоне-2013/14 набрали первое очко в возрасте 18 лет и 31 дня. Третий в списке Сидни Кросби (18 лет, 59 дней), четвертый — Эвандер Кейн (18 лет, 62 дня).
Также Бедард стал четвертым игроком, набравшим очко в своем дебютном матче в составе «Блэкхокс» в возрасте 18 лет и младше.
«Чикаго» следующий матч проведет 12 октября против «Бостона», а «Питтсбург» 14 октября сыграет с «Вашингтоном».
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|8
|Монреаль
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|Чикаго
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|Колорадо
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|3
|Даллас
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|4
|Виннипег
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|5
|Миннесота
|0
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|6
|Аризона
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|7
|Сент-Луис
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|8
|Нэшвилл
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|1
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|0
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|0
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|2
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|3
|Калгари
|0
|0
|0
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|4
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|5
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|6
|Лос-Анджелес
|0
|0
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|0
|7
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|8
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|11.10
|00:30
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Тампа-Бэй – Нэшвилл
|5 : 3
|11.10
|03:00
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Питтсбург – Чикаго
|2 : 4
|11.10
|05:30
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Вегас – Сиэтл
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Ник Пол
Тампа-Бэй
|1
|3
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Брэйден Пойнт
Тампа-Бэй
|1
|3
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Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|1
|2
|И
|Г
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Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|1
|2
|
|
Ник Пол
Тампа-Бэй
|1
|2
|
|
Томас Новак
Нэшвилл
|1
|1
|И
|КН
|
|
Йонас Йоханссон
Тампа-Бэй
|1
|3.00
|
|
Юусе Сарос
Нэшвилл
|1
|4.17