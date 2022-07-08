Слафковски стал первым словаком, выбранным первым на драфте НХЛ

«Монреаль» выбрал на драфте НХЛ 2022 года под обшим первым номером нападающего финского ТПС Юрая Слафковски.

18-летний хоккеист стал первым в истории НХЛ словаком, которого выбрали на драфте первым пиком. Ранее игроком из Словакии с самым высоким пиком на драфте был Мариан Габорик, которого в 2000 году «Миннесота» выбрала под третьим номером.

Напомним, Слафковски является MVP и лучшим снайпером Олимпиады-2022. На его счету 7 заброшенных шайб в 7 матчах турнира.

Smile if you just became the first ever Slovakian hockey player to be picked first overall at the #NHLDraft. ??? pic.twitter.com/Yv5xYcL9Dq — Sportsnet (@Sportsnet) July 7, 2022

Церемония драфта проходит в Монреале (Канада).