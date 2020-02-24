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Первое фото Ковальчука в форме «Вашингтона»

16:51
Александр Овечкин. Фото twitter.com
Александр Овечкин. Фото twitter.com
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Появилась первая фотография форварда Ильи Ковальчука в форме «Вашингтона».

Ковальчук перешел в столичный клуб 24 февраля. 36-летний россиянин в текущем сезоне НХЛ выступал за «Лос-Анджелес» и «Монреаль». В общей сложности он провел 39 матчей, в которых набрал 22 (9+13) очков.

Всего у него 919 матчей и 872 (442+430) очка за карьеру в НХЛ. Ковальчук — первый игрок в истории российского хоккея, выбранный под общим первым номером на драфте НХЛ.

За «Вашингтон» уже выступают россияне Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов.

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