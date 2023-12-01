Перри обращался за помощью в связи со злоупотреблением алкоголем после отстранения из «Чикаго»
Бывший нападающий «Чикаго» Кори Перри рассказал, что начал работать с экспертами по психическому здоровью и злоупотреблению психоактивными веществами, чтобы обсудить проблему по злоупотреблению алкоголем после того, как «Блэкхокс» расторгли с ним контракт.
38-летний канадец отправил по электронной почте заявление в Associated Press и другие издания, в котором извинился за поведение, которое он назвал «неуместным и неправильным». Хоккеист надеется вернуть доверие тех, кто верил в него на протяжении всей его карьеры.
«Я хотел бы искренне извиниться перед всей организацией «Чикаго Блэкхокс», включая владельцев, руководство, тренеров, сотрудников и товарищей по команде. Я также хотел бы извиниться перед своими фанатами и семьей. Мне стыдно, и я вас всех подвел», — написал Перри.
«Чикаго» 25 ноября объявил об отстранении Перри. По версии СМИ, причиной этого решения стала связь хоккеиста с матерью одноклубника Коннора Бедарда, однако позже в клубе опровергли эту информацию и выставили игрока на драфт отказов.
29 июня этого года «Лайтнинг» обменяли Перри в «Чикаго». За «Блэкхокс» он сыграл в этом сезоне 16 матчей и набрал 9 (4+5) очков.
Перри был выбран «Анахаймом» на драфте в 2003 году в первом раунде под общим 28-м номером. За «Дакс» он выступал с 2005 по 2019 год. Позже играл также за «Даллас» (2019-2020), «Монреаль» (2020-2021) и «Тампу» (2021-2023).
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|11
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|П
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|21
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|25
|5
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|23
|10
|13
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|6
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|10
|12
|22
|7
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|22
|10
|12
|22
|8
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|17
|8
|9
|16
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|21
|15
|6
|30
|2
|Даллас
|20
|13
|7
|28
|3
|Виннипег
|21
|12
|9
|26
|4
|Сент-Луис
|21
|11
|10
|23
|5
|Нэшвилл
|21
|11
|10
|22
|6
|Аризона
|21
|10
|11
|22
|7
|Миннесота
|20
|6
|14
|16
|8
|Чикаго
|20
|7
|13
|14
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|23
|14
|9
|32
|2
|Ванкувер
|23
|15
|8
|31
|3
|Лос-Анджелес
|20
|13
|7
|29
|4
|Калгари
|22
|9
|13
|21
|5
|Сиэтл
|23
|8
|15
|21
|6
|Анахайм
|22
|9
|13
|18
|7
|Эдмонтон
|21
|8
|13
|17
|8
|Сан-Хосе
|22
|5
|17
|12
|1.12
|03:00
|
Торонто – Сиэтл
|- : -
|1.12
|03:00
|
Филадельфия – Нью-Джерси
|- : -
|1.12
|03:00
|
Тампа-Бэй – Питтсбург
|- : -
|1.12
|03:00
|
Каролина – Айлендерс
|- : -
|1.12
|03:00
|
Бостон – Сан-Хосе
|- : -
|1.12
|03:00
|
Детройт – Чикаго
|- : -
|1.12
|03:00
|
Монреаль – Флорида
|- : -
|1.12
|04:00
|
Сент-Луис – Баффало
|- : -
|1.12
|04:00
|
Виннипег – Эдмонтон
|- : -
|1.12
|04:00
|
Нэшвилл – Миннесота
|- : -
|1.12
|05:00
|
Калгари – Даллас
|- : -
|1.12
|05:00
|
Аризона – Колорадо
|- : -
|1.12
|06:00
|
Ванкувер – Вегас
|- : -
|1.12
|06:00
|
Анахайм – Вашингтон
|- : -
|И
|О
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Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|22
|37
|
|
Джей Ти Миллер
Ванкувер
|23
|35
|
|
Куинн Хьюз
Ванкувер
|23
|33
|И
|Г
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Брок Босер
Ванкувер
|23
|17
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|22
|15
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|22
|15
|И
|КН
|
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Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Алекс Лион
Детройт
|3
|1.35
|
|
Адин Хилл
Вегас
|13
|1.97