Национальная хоккейная лига (НХЛ) на официальном сайте сообщила, что матч «Оттавы» против «Нью-Джерси» состоится 6 декабря. Изначально игра должна была пройти 16 ноября, но была перенесена из-за попадания 10 игроков «Сенаторз» в COVID-протокол.

Также были перенесены матчи «Оттавы» против «Нэшвилла» (18 ноября) и «Рейнджерс» (20 ноября). Однако новые даты их проведения будут названы позже.

Ранее стало известно, что в субботу игроки «Оттавы» вернутся к тренировкам. Из 10 хоккеистов, попавших на карантин, 8 смогут принять участие в ней.