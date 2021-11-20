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«Оттава» в субботу возобновит тренировки. Пока без Зайцева

«Оттава» в субботу возобновит тренировки
05:10
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НХЛ сообщила, что в субботу хоккеисты «Оттавы» проведут первую тренировку с тех пор, как три матча были перенесены из-за попадания 10 игроков под действие COVID-протоколов.

Из 10 хоккеистов, попавших на карантин, 8 смогут принять участие в субботней тренировке. Это нападающие Остин Уотсон, Алекс Форментон, Дилан Гэмбрелл, Коннор Браун, защитники Ник Холден, Виктор Мете, Джош Браун и вратарь Мэтт Мюррей.

Таким образом, лучший бомбардир команды Дрэй Батерсон, набравщий 16 (7+9) очков, и российский защитник Никита Зайцев пока остаются на карантине.

Напомним, были отложены матчи «Оттавы» против «Нью-Джерси» (16 ноября), «Нэшвилла» (18 ноября) и «Рейнджерс» (20 ноября). Они состоятся позже.

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Евгений Козинов все материалы автора
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