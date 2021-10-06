Передача Любушкина помогла «Аризоне» победить «Лос-Анджелес»

«Аризона» в предсезонном матче НХЛ победила «Лос-Анджелес» со счетом 4:1. Одну из голевых передач отдал российский защитник Илья Любушкин.

Дубль оформил Лоусон Крауз.

В первом матче регулярки «Аризона» 15 октября в гостях сыграет с «Коламбусом». «Лос-Анджелес» в тот же день сыграет дома с «Вегасом».