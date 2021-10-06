Передача Любушкина помогла «Аризоне» победить «Лос-Анджелес»
08:17
«Аризона» в предсезонном матче НХЛ победила «Лос-Анджелес» со счетом 4:1. Одну из голевых передач отдал российский защитник Илья Любушкин.
Дубль оформил Лоусон Крауз.
В первом матче регулярки «Аризона» 15 октября в гостях сыграет с «Коламбусом». «Лос-Анджелес» в тот же день сыграет дома с «Вегасом».
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