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Передача Любушкина помогла «Аризоне» победить «Лос-Анджелес»

08:17
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«Аризона» в предсезонном матче НХЛ победила «Лос-Анджелес» со счетом 4:1. Одну из голевых передач отдал российский защитник Илья Любушкин.

Дубль оформил Лоусон Крауз.

В первом матче регулярки «Аризона» 15 октября в гостях сыграет с «Коламбусом». «Лос-Анджелес» в тот же день сыграет дома с «Вегасом».

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Роман Шишов все материалы автора

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