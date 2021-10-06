Сергачев подрался в предсезонном матче НХЛ. Видео

Российский защитник «Тампа-Бэй» Михаил Сергачев во время предсезонного матча НХЛ против «Флориды» (2:3) подрался с нападающим Сэмом Беннетом.

Россиянину удалось повалить оппонента на лед.

Напомним, что на счету Сергачева в этой встрече также один из голов «Тампы».

Регулярный чемпионат сезона-2021/2022 начнется 12 октября. «Тампа», которая является действующим чемпионом НХЛ, в этот день сыграет с Питтсбургом.