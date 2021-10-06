Сергачев подрался в предсезонном матче НХЛ. Видео
09:14
Российский защитник «Тампа-Бэй» Михаил Сергачев во время предсезонного матча НХЛ против «Флориды» (2:3) подрался с нападающим Сэмом Беннетом.
Россиянину удалось повалить оппонента на лед.
Напомним, что на счету Сергачева в этой встрече также один из голов «Тампы».
Регулярный чемпионат сезона-2021/2022 начнется 12 октября. «Тампа», которая является действующим чемпионом НХЛ, в этот день сыграет с Питтсбургом.
#GoBolts' Sergachev takes down #FlaPanthers' Bennett. Both get 5 for fighting. Imagine that. pic.twitter.com/iguiXtBkAG— ??? ??? (@faiello_mari) October 6, 2021
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