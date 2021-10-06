Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Сергачев подрался в предсезонном матче НХЛ. Видео

09:14
Теги:

Российский защитник «Тампа-Бэй» Михаил Сергачев во время предсезонного матча НХЛ против «Флориды» (2:3) подрался с нападающим Сэмом Беннетом.

Россиянину удалось повалить оппонента на лед.

Напомним, что на счету Сергачева в этой встрече также один из голов «Тампы».

Регулярный чемпионат сезона-2021/2022 начнется 12 октября. «Тампа», которая является действующим чемпионом НХЛ, в этот день сыграет с Питтсбургом.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Роман Шишов все материалы автора

Читайте также

Карпин отреагировал на уход Прядкина с поста главы РПЛ
Загитова задала Милохину в 4 раза больше вопросов, чем Медведевой
Впервые за два года женщин пустят на футбол в Иране, они смогут поддержать сборную в матче с Кореей
Что такое правильный сон и как его добиться
«Она ее не любит!» Милохин за спиной Медведевой намекнул на их отношения с Загитовой
0