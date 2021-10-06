Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Гусев не получил контракт от «Торонто», Дер-Аргучинцева отправили в АХЛ

Гусев не получил контракт от «Торонто»
06:55
Никита Гусев. Фото Instagram
Никита Гусев. Фото Instagram
Теги:

«Торонто» объявил об освобождении российского нападающего Никиту Гусева от пробного контракта. С лета игрок находится в статусе свободного агента после ухода из «Флориды».

Кроме того, «Мэйпл Ливз» отправили еще четырех игроков в «Торонто Марлис» АХЛ, в том числе российского нападающего Семена Дер-Аргучинцева.

В прошлом сезоне НХЛ он провел 11 матчей за «Флориду» и набрал 5 (2+3) очков, а также 20 игр за «Нью-Джерси», набрав 5 (2+3) очков.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Козинов все материалы автора

Читайте также

«Дзюба? Не считаю, что нужно кого-то заставлять играть за сборную». Карпин — о нападающем «Зенита», Глушакове, Прядкине и Миранчуке
Гусев не получил контракт от «Торонто», Дер-Аргучинцева отправили в АХЛ
«Она ее не любит!» Милохин за спиной Медведевой намекнул на их отношения с Загитовой
Смерть в Bare Knuckle. Американский боец умер после страшного нокаута
«Она ее не любит!» Милохин за спиной Медведевой намекнул на их отношения с Загитовой
1
9