Гусев не получил контракт от «Торонто», Дер-Аргучинцева отправили в АХЛ

«Торонто» объявил об освобождении российского нападающего Никиту Гусева от пробного контракта. С лета игрок находится в статусе свободного агента после ухода из «Флориды».

Кроме того, «Мэйпл Ливз» отправили еще четырех игроков в «Торонто Марлис» АХЛ, в том числе российского нападающего Семена Дер-Аргучинцева.

The following players have been assigned to the Toronto Marlies (AHL):



F Semyon Der-Arguchintsev

D Mac Hollowell

G Erik K?llgren

D Kristi?ns Rub?ns



Nikita Gusev has been released from his PTO. — Leafs PR (@LeafsPR) October 6, 2021

В прошлом сезоне НХЛ он провел 11 матчей за «Флориду» и набрал 5 (2+3) очков, а также 20 игр за «Нью-Джерси», набрав 5 (2+3) очков.