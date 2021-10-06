Гусев не получил контракт от «Торонто», Дер-Аргучинцева отправили в АХЛ
Гусев не получил контракт от «Торонто»
06:55
«Торонто» объявил об освобождении российского нападающего Никиту Гусева от пробного контракта. С лета игрок находится в статусе свободного агента после ухода из «Флориды».
Кроме того, «Мэйпл Ливз» отправили еще четырех игроков в «Торонто Марлис» АХЛ, в том числе российского нападающего Семена Дер-Аргучинцева.
В прошлом сезоне НХЛ он провел 11 матчей за «Флориду» и набрал 5 (2+3) очков, а также 20 игр за «Нью-Джерси», набрав 5 (2+3) очков.
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