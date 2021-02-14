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Пажо уверен, что «Айлендерс» заслуженно обыграли «Бостон»

11:12
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Форвард «Айлендерс» Жан-Габриэль Пажо поделился впечатлениями после матча с «Бостоном» (4:2) в регулярном чемпионате НХЛ.

«Важная победа, — цитирует Пажо официальный сайт лиги. — Мы должны были быть готовы к игре с самого ее начала. Мы знали, что это топовая команда, которая собиралась играть против нас жестко и мощно. Их игра состоит из множества деталей, но нам удалось провести хороший матч.

Мы действовали уверенно и, на мой взгляд, сегодня были лучше них. Мы проявили характер и придерживались нашей игры, заставили их выкладываться на полную. Каждое наше звено, которое выходило на лед, действительно работало усердно, и сегодня мы получили вознаграждение за труд".

Пажо в этом матче сделал дубль и был признан первой звездой игрового дня.

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/ru/news/varlamov-islanders-still-have-all-the-answers-against-bruins/c-321399644

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