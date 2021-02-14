Вечером 14 февраля «Питтсбург» на своем льду примет «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Начало встречи — в 23.00 по московскому времени.

Против «Пингвинов» команда Александра Овечкина играла дважды в этом сезоне и обе встречи проиграла. На его счету 12 (5+7) очков в 8 играх сезона, Евгений Малкин набрал в составе «Питтсбурга» 7 (3+4) баллов.

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Видеотрансляция матча «Питтсбург» — «Вашингтон»