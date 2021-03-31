Павел Буре рассказал, зачем сыграл за «Спартак» в официальном матче во время локаута в НХЛ

Великий хоккеист Павел Буре в большом интервью «СЭ» рассказал, как получилось, что они с Вячеславом Фетисовым и Александром Могильным, армейцы, провели во время локаута НХЛ в 1994 году один официальный матч за «Спартак» против ярославского «Торпедо». Красно-белые в нем выиграли, а Русская Ракета оформила дубль. Сегодня Буре исполнилось 50 лет.

— В вашей карьере есть одна удивительная страничка — в 94-м во время локаута вы сыграли в официальном матче нашего первенства за «Спартак». Как это получилось?

— Мы дружили с генерал-полковником Борисом Громовым, который выводил наши войска, 40-ю армию, из Афганистана. В 94-м он был заместителем министра обороны России. И он предложил провести игру, чтобы собрать деньги в помощь ветеранам-афганцам. Мы с Фетисовым и Могильным согласились. Нам было без разницы, что это будет за игра — главное, чтобы мы выполнили эту миссию. Получилось, что сыграли за «Спартак». И деньги дошли по назначению.

— Почему не за ЦСКА? Тем более что тема военная.

— Этого уже не знаю. Переговоры проходили без меня, и решили вот так. Главное, что такой матч состоялся, и средства мы собрали.

— Вы же в том матче против сильного соперника, ярославского «Торпедо», сделали дубль.

— И выиграли. В официальной встрече с одним из лидеров.

— И как чувствовали себя в спартаковской форме?

— Я цеэсковцем был, им и остался. Подкалываю друзей-спартаковцев тем, что у меня лучший процент забитых голов за игру во всей истории «Спартака»! Конечно, шучу — дружу с Якушевым, Кожевниковым и другими, отношусь к ним с большим уважением.

Буре — воспитанник ЦСКА. Он выступал за основную команду армейцев с 1987 по 1991 год.

(Игорь Рабинер)

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