Бучневич рассказал, что ему нравится играть в меньшинстве: «У меня нет такого броска, как у Кучерова, Панарина, Капризова»
Форвард «Сент-Луис Блюз» Павел Бучневич в интервью обозревателю «СЭ» рассказал о том, как начал играть в меньшинстве в НХЛ и как получилось, что сейчас в команде он выходит в первых бригадах как большинства, так и меньшинства.
— Первые четыре года вообще не играл в меньшинстве, мне даже говорили: на собрания по нему не ходи, — сказал Бучневич. — Но в 2020 году в «Рейнджерс» из «Питтсбурга» пришел тренер Жак Мартен (бывший главный тренер «Сент-Луиса», «Оттавы», «Флориды» и «Монреаля», в «Пингвинз» Мартен был ассистентом главного тренера и ту же роль стал играть в «Блюз». — Прим. И.Р.), меньшинство стало на нем. И он сразу показал мне — ты будешь играть.
Попробовали, увидели, что вроде как можно доверять, — и я стал играть в первой бригаде меньшинства. Мне начало это нравиться. Больше времени на льду проводишь! Соперники пытаются тебя перехитрить, ты хочешь их загнать в неудобное положение...
— Игра ума. То есть меньшинство — это не только самоотдача и дисциплина, но и интеллект?
— Конечно. Это интересно. И с тех пор как перешел в «Сент-Луис», начинал и начинаю почти каждое меньшинство. Тренер доверяет, и мне самому это нравится так же, как в Нью-Йорке.
— Можно ли вообще говорить, что в НХЛ вы себя как-то перепрограммировали? Когда только приехали, многие считали вас классическим российским атакующим краем, не особо задумывающимся об обороне.
— Да нет, это вы, репортеры, думаете, что кто-то не умеет играть в обороне. Кому-то больше дано атаковать — Кучерову, Панарину, Капризову, кто-то более двусторонний. У меня нет такого броска, как у них. Надо брать чем-то другим. Сложилось так, и в организации это вроде бы всех устраивает.
Думаю, это просто стереотип — когда русские приезжают в НХЛ, о них думают, что они не умеют играть в меньшинстве. Кузя (Евгений Кузнецов. — Прим. И.Р.) в «Вашингтоне» тоже уже выходит «четыре на пять». Вообще, в последние три-четыре года в лиге пошел такой тренд, что ребятам, которые играют большинство, легче выходить и в меньшинстве, и тренеры их туда ставят.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|24
|18
|6
|37
|2
|Каролина
|25
|14
|11
|29
|3
|Филадельфия
|25
|13
|12
|28
|4
|Айлендерс
|24
|10
|14
|27
|5
|Вашингтон
|22
|12
|10
|26
|6
|Нью-Джерси
|23
|12
|11
|25
|7
|Питтсбург
|25
|11
|14
|25
|8
|Коламбус
|27
|8
|19
|21
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|24
|17
|7
|37
|2
|Флорида
|25
|15
|10
|32
|3
|Детройт
|24
|14
|10
|31
|4
|Тампа-Бэй
|27
|12
|15
|29
|5
|Торонто
|22
|12
|10
|28
|6
|Монреаль
|25
|11
|14
|25
|7
|Баффало
|26
|10
|16
|22
|8
|Оттава
|20
|10
|10
|20
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|25
|16
|9
|34
|2
|Даллас
|24
|14
|10
|31
|3
|Виннипег
|24
|14
|10
|30
|4
|Аризона
|24
|13
|11
|28
|5
|Сент-Луис
|25
|13
|12
|27
|6
|Нэшвилл
|25
|13
|12
|26
|7
|Миннесота
|23
|9
|14
|22
|8
|Чикаго
|24
|7
|17
|15
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|27
|17
|10
|39
|2
|Лос-Анджелес
|22
|15
|7
|33
|3
|Ванкувер
|26
|16
|10
|33
|4
|Калгари
|25
|10
|15
|23
|5
|Сиэтл
|26
|8
|18
|22
|6
|Эдмонтон
|23
|10
|13
|21
|7
|Анахайм
|25
|10
|15
|20
|8
|Сан-Хосе
|26
|7
|19
|16
|7.12
|03:00
|
Флорида – Даллас
|5 : 4
|7.12
|03:00
|
Тампа-Бэй – Питтсбург
|3 : 1
|7.12
|05:00
|
Сент-Луис – Вегас
|3 : 6
|7.12
|05:30
|
Эдмонтон – Каролина
|6 : 1
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|26
|44
|
|
Джей Ти Миллер
Ванкувер
|26
|38
|
|
Артемий Панарин
Рейнджерс
|24
|37
|И
|Г
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|26
|18
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|26
|17
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|25
|17
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Алекс Лион
Детройт
|5
|1.61
|
|
Адин Хилл
Вегас
|14
|1.87