Пастрняк, Бэрри и Кутюрье – звезды дня в НХЛ

НХЛ на своем официальном сайте назвала тройку лучших хоккеистов минувшего игрового дня.

Первой звездой дня был признан нападающий "Бостона" Давид Пастрняк, который в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Рейнджерс" (6:3) набрал 5 очков (3+2).

Второй звездой дня назван защитник "Колорадо" Тайсон Бэрри. В матче против "Вегаса" (4:3) 27-летний канадец забил гол и отдал 2 результативные передачи.

Третьей звездой дня стал форвард "Филадельфии" Шон Кутюрье. На счету 26-летнего хоккеиста гол и победный буллит в матче с "Торонто" (5:4).